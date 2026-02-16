مباريات الأمس
بينها برشلونة ضد جيرونا.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

02:37 ص 16/02/2026
تقام اليوم الاثنين الموافق 16 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني، والهلال أمام الوحدة في دوري أبطال آسيا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الاثنين كالتالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين

الشارقة ضد ناساف كارشي - 6:00 مساء - بي إن سبورت 3

الأهلي ضد شباب الأهلي - 6:00 مساء - بي إن سبورت 2

الهلال ضد الوحدة - 8:15 مساء - بي إن سبورت 3

الشرطة ضد الدحيل - 8:15 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

الاتحاد السكندري ضد سموحة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مودرن سبورت ضد كهرباء الإسماعيلية - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2

إنبي ضد البنك الأهلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم الاثنين

جيرونا ضد برشلونة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباراة الدوري الإيطالي اليوم الاثنين

كالياري ضد ليتشي - 9:45 مساء - منصة starzplay

موعد مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الاثنين

ماكليسفيلد ضد برينتفورد - 9:30 مساء - بي إن سبورت 6

