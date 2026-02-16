إعلان

بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو سرقة دراجة نارية في مركز فاقوس بالشرقية


كتب- محمد الصاوي:

03:12 ص 16/02/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، كشفت خلاله ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصين بسرقة دراجة نارية بالشرقية.

أضافت الوزارة في بيانها، أنه بالفحص أمكن التوصل لمالك الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، وبسؤاله أفاد أنه بتاريخ 12 الجاري قام شخصين بسرقة دراجته النارية "بدون لوحات معدنية" حال قيامه بتركها أمام إحدى المستشفيات الكائنة بدائرة قسم شرطة فاقوس، وعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة لكونها غير مرخصة.

وأشارت إلى أنه أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الشرقية، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وأضافا بقيامهما ببيع الدراجة النارية لعميلهما سئ النية "ميكانيكي دراجات نارية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير" أمكن ضبطه، وأرشد عن الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها.

تم التحفظ على الدراجة النارية، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة دراجة نارية في الشرقية فاقوس الشرقية وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
بلوك جريء- هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور
الموضة

بلوك جريء- هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور
بينها أسماء ثقيلة.. العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 شخصية جديدة وردت
شئون عربية و دولية

بينها أسماء ثقيلة.. العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 شخصية جديدة وردت
محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
زووم

محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 16-2-2026.. رياح وأتربة وانخفاض
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 16-2-2026.. رياح وأتربة وانخفاض

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور