أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، كشفت خلاله ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصين بسرقة دراجة نارية بالشرقية.

أضافت الوزارة في بيانها، أنه بالفحص أمكن التوصل لمالك الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، وبسؤاله أفاد أنه بتاريخ 12 الجاري قام شخصين بسرقة دراجته النارية "بدون لوحات معدنية" حال قيامه بتركها أمام إحدى المستشفيات الكائنة بدائرة قسم شرطة فاقوس، وعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة لكونها غير مرخصة.

وأشارت إلى أنه أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الشرقية، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وأضافا بقيامهما ببيع الدراجة النارية لعميلهما سئ النية "ميكانيكي دراجات نارية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير" أمكن ضبطه، وأرشد عن الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها.

تم التحفظ على الدراجة النارية، وإتخاذ الإجراءات القانونية.