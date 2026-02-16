نجم الأهلي السابق يكشف رأيه في مهاجم الأهلي الجديد

هل حدثت خسائر أو تلفيات في ستاد القاهرة بعد أحداث مباراة الأهلي؟ إعلامي يرد

أكد سمير كمونة نجم نادي الأهلي السابق، أن الحكم على المهاجم الجديد كامويش لا يزال مبكراً، مشيراً إلى أن اللاعب بحاجة إلى وقت وفرصة حقيقية لإثبات نفسه.

وقال كمونة في تصريحات تلفزيونية إن كامويش ما زال أمامه مباراتان أو ثلاث للحكم عليه بشكل عادل، مستشهداً بتجربة النجم الأنجولي فلافيو أمادو الذي استمر موسماً كاملاً دون تسجيل أهداف قبل أن يتألق لاحقاً مع الأهلي.

وأشار إلى أن تحركات كامويش تبدو ضعيفة حتى الآن وأنه ليس جاهزاً بنسبة 100%، داعياً جماهير الأهلي بعدم التسرع في إصدار الأحكام عليه خاصة في بداياته مع الفريق.

وأشاد كمونة بمستوى اللاعب محمد علي بن رمضان أمام الجيش الملكي، مؤكداً أنه بدأ يستعيد مستواه المعهود وهو ما يمثل إضافة مهمة للفريق.

كما شدد على أن الأهلي يحتاج لمهاجم قوي قادر على ترجمة الفرص إلى أهداف، مشيراً إلى هدر الفريق للعديد من الفرص السهلة وهو ما ظهر بوضوح في مواجهة الجيش الملكي.

وأوضح كمونة أن أداء الأهلي أمام الجيش الملكي كان فوق المتوسط لكنه توقع تطور الأداء مع عودة الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه لما لهما من تأثير هجومي كبير.

وأكد أن بصمات المدير الفني بدأت تظهر تدريجيًا على أداء الفريق، مشيراً إلى أن النادي يحتاج إلى تدعيم هجومي قوي في نهاية الموسم، مضيفاً أن الاعتماد على محمد شريف سيكون خياراً أفضل من كامويش في الوقت الحالي.

واختتم كمونة تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، لكن ما زال أمامه الكثير لتحقيق الأداء الأمثل الذي تنتظره جماهير الأهلي.