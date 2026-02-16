اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من الكونفدرالية

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، نقلاً عن مسؤولي اتحاد الكرة في تصريحات خاصة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لن يستبعد نادي الزمالك من المشاركة في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي، مؤكداً أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح ولا يتماشى مع اللوائح.

وأضاف الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك مستمر في المشاركة بشكل طبيعي، رغم القضايا المرفوعة ضده لدى فيفا والتي تسببت في حرمانه من القيد مؤقتًا.

وأشار مسؤولو اتحاد الكرة إلى أن الزمالك مطالب بسداد المديونيات المتعلقة بالقضايا الصادرة بحقها أحكام نهائية، وذلك بحد أقصى 31 مايو المقبل، للحصول على الرخصة الإفريقية وضمان المشاركة في المسابقات التابعة لـ كاف الموسم المقبل.