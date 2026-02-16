مباريات الأمس
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:15

الوحـــدة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من الكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

04:00 ص 16/02/2026
كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، نقلاً عن مسؤولي اتحاد الكرة في تصريحات خاصة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لن يستبعد نادي الزمالك من المشاركة في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي، مؤكداً أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح ولا يتماشى مع اللوائح.

وأضاف الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك مستمر في المشاركة بشكل طبيعي، رغم القضايا المرفوعة ضده لدى فيفا والتي تسببت في حرمانه من القيد مؤقتًا.

وأشار مسؤولو اتحاد الكرة إلى أن الزمالك مطالب بسداد المديونيات المتعلقة بالقضايا الصادرة بحقها أحكام نهائية، وذلك بحد أقصى 31 مايو المقبل، للحصول على الرخصة الإفريقية وضمان المشاركة في المسابقات التابعة لـ كاف الموسم المقبل.

خالد الغندور النادي الأهلي آخر اخبار الأهلي دوري أبطال أفريقيا

