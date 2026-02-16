كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، نقلاً عن مسؤولي ستاد القاهرة في تصريحات خاصة أن مدرجات الاستاد لم تشهد أي خسائر أو تلفيات وأن الأمن تمكن من السيطرة على جميع الأحداث التي وقعت أثناء المباراة.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن ما حدث من جانب جماهير الأهلي والجيش الملكي اقتصر على تبادل رمي زجاجات المياه داخل الملعب، مشيداً بالجهود الأمنية التي ساهمت في إنهاء المباراة بأمان دون أي أضرار.

ووجه الغندور الشكر المسؤولين عن تأمين المباراة على حسن التنظيم والرقابة، مؤكداً أن السيطرة السريعة على الموقف ساهمت في الحفاظ على سلامة الجميع وعدم وقوع أي خسائر مادية في الاستاد.