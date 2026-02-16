إعلان

أحمد عبدالجواد: جهاز مستقبل مصر أحد الأعمدة الأساسية في دعم الأمن الغذائي


كتب- محمد سامي:

03:17 ص 16/02/2026

أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النائب أحمد عبدالجواد، عضو مجلس النواب، زيارته إلى جهاز مستقبل مصر ضمن وفد من نواب البرلمان.

قال عبد الجواد في بيان له، إنه تشرف بزيارة جهاز مستقبل مصر ضمن وفد مجلس النواب، إذ لمس عن قرب حجم الجهد المبذول والإنجاز المتحقق على أرض الواقع، في تجربة وطنية رائدة تعكس قدرة الدولة المصرية على تحويل الرؤى إلى مشروعات ملموسة ذات أثر مباشر.

وأضاف عبدالجواد: "لقد أصبح هذا الصرح أحد الأعمدة الأساسية في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على مسار التنمية الاقتصادية الشاملة، في إطار رؤية استراتيجية واضحة تقوم على التخطيط العلمي والإدارة المنضبطة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة".

وتابع: "يسعدني أن أتقدم بصادق الشكر والتقدير إلى السيد المدير التنفيذي للجهاز والسادة القائمين عليه، لما يبذلونه من جهود مخلصة وعمل دؤوب في تنفيذ مشروعات الجهاز بكفاءة عالية وروح وطنية تستحق الإشادة، وهو مايجسد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء الجمهورية الجديدة على أسس حديثة، ترتكز على الكفاءة والتنفيذ الجاد ومواكبة التطور، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أكثر استقرارًا ونماءً".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد عبدالجواد النائب أحمد عبدالجواد جهاز مستقبل مصر الأمن الغذائي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
علاقات

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
بينها أسماء ثقيلة.. العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 شخصية جديدة وردت
شئون عربية و دولية

بينها أسماء ثقيلة.. العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 شخصية جديدة وردت
أحمد عبدالجواد: جهاز مستقبل مصر أحد الأعمدة الأساسية في دعم الأمن الغذائي
أخبار مصر

أحمد عبدالجواد: جهاز مستقبل مصر أحد الأعمدة الأساسية في دعم الأمن الغذائي

أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
دراسة تحذر من المواد الكيميائية الأبدية.. هل تسرع الشيخوخة؟
نصائح طبية

دراسة تحذر من المواد الكيميائية الأبدية.. هل تسرع الشيخوخة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور