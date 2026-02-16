أعلن النائب أحمد عبدالجواد، عضو مجلس النواب، زيارته إلى جهاز مستقبل مصر ضمن وفد من نواب البرلمان.

قال عبد الجواد في بيان له، إنه تشرف بزيارة جهاز مستقبل مصر ضمن وفد مجلس النواب، إذ لمس عن قرب حجم الجهد المبذول والإنجاز المتحقق على أرض الواقع، في تجربة وطنية رائدة تعكس قدرة الدولة المصرية على تحويل الرؤى إلى مشروعات ملموسة ذات أثر مباشر.

وأضاف عبدالجواد: "لقد أصبح هذا الصرح أحد الأعمدة الأساسية في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على مسار التنمية الاقتصادية الشاملة، في إطار رؤية استراتيجية واضحة تقوم على التخطيط العلمي والإدارة المنضبطة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة".

وتابع: "يسعدني أن أتقدم بصادق الشكر والتقدير إلى السيد المدير التنفيذي للجهاز والسادة القائمين عليه، لما يبذلونه من جهود مخلصة وعمل دؤوب في تنفيذ مشروعات الجهاز بكفاءة عالية وروح وطنية تستحق الإشادة، وهو مايجسد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء الجمهورية الجديدة على أسس حديثة، ترتكز على الكفاءة والتنفيذ الجاد ومواكبة التطور، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أكثر استقرارًا ونماءً".