محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)

تحدث محمد، نجل الفنان فضل شاكر، عن العلاقة القوية بين والده والفنانة شيرين عبد الوهاب، وكشف عن إمكانية قيام عمل فني يجمعهما قريبًا.

وقال خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي": "بحب شيرين وإن شاء الله محنة وتمر، وإحنا مشتاقين لها".

وعن وجود عمل يجمع شيرين ووالده، أضاف: "الأغنية ما اتغنتش بعد، لكن الفكرة كانت مطروحة، وإن شاء الله هتكون خير على الفن العربي كله، خصوصًا إن الوحيد اللي بيفهم شيرين هو والدي، لإنه عمره مكانش متصنع، وكان دايمًا صادق في صداقاته وتعاملاته، زي ما وقفت معانا شيرين، لازم إحنا نقف معاها".

