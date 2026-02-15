إعلان

بلوك جريء- هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور

كتب : نرمين ضيف الله

07:28 م 15/02/2026 تعديل في 07:38 م
    هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور
    هيفاء وهبي
    لوك جريء
    لوك جريء
    بلوك جريء- هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بلوك جريء، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت هيفاء فستان طويل بلون ذهبي لامع، مطرز بالكامل بالخرز والترتر بأسلوب "الهوت كوتور".

وتميز الفستان بقصة جريئة تبرز رشاقة القوام، مع فتحة صدر واسعة على شكل حرف V، وفتحة ظهر مكشوفة تضفي لمسة من الأنوثة.

كما تزين الفستان بنقوش ورسوم يدوية دقيقة لأزهار حمراء كبيرة وأغصان خضراء متسلقة، مما منح التصميم طابعاً فنياً فريداً.

وجاء الفستان بأكمام طويلة مطرزة بالكامل تماشياً مع نمط الفستان، واعتمدت هيفاء تسريحة شعر منسدلة بنعومة على كتفيها، مع مكياج ترابي ركز على إبراز العينين بأسلوب "السموكي" ليتناسب مع فخامة الإطلالة الذهبي

وفق "هاربرز بازار"، يحمل هذا التدرج اللوني دلالات قوية منها الفخامة والترف، واللون الذهبي أو البيج المائل للذهبي هو الرمز الأول للفخامة والملكية في عالم الأزياء، ويُستخدم غالباً في فساتين السهرة الكبرى لإضفاء بريق "خالد" تحت الأضواء.

ويعكس هذا اللون ثقة كبيرة لدى مرتديته، حيث يجذب الأنظار فوراً ويمنح حضوراً قوياً لا يُمحى.

هيفاء وهبي موضة لوك جريء

