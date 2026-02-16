استشاري تغذية: البيض أفضل بديل للحوم وأحسن منها -(فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري الثقافة الغذائية، أن اللحوم الحمراء هي سيدة البروتينات.

وأضاف "نزيه"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة سي بي سي، تقديم الإعلانية مني عبدالغني والإعلامية إيمان عز الدين، أن البيض يعتبر أسهل بديل للحوم، مضيفا أن البيض هو الأسهل والأروع من اللحوم.

وتابع: "البيض مفيش زيه ويعتبر اكفأ من اللحوم وهو عبارة عن بروتين وفيتامين A وحديد وأحماض دهنية".