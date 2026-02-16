إعلان

استشاري تغذية: البيض أفضل بديل للحوم وأحسن منها -(فيديو)

كتب : أحمد عبدالمنعم

08:00 ص 16/02/2026

فوائد البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري الثقافة الغذائية، أن اللحوم الحمراء هي سيدة البروتينات.

وأضاف "نزيه"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة سي بي سي، تقديم الإعلانية مني عبدالغني والإعلامية إيمان عز الدين، أن البيض يعتبر أسهل بديل للحوم، مضيفا أن البيض هو الأسهل والأروع من اللحوم.

وتابع: "البيض مفيش زيه ويعتبر اكفأ من اللحوم وهو عبارة عن بروتين وفيتامين A وحديد وأحماض دهنية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بديل اللحوم البروتين البيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي
اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي
استشاري تغذية: البيض أفضل بديل للحوم وأحسن منها -(فيديو)
أخبار مصر

استشاري تغذية: البيض أفضل بديل للحوم وأحسن منها -(فيديو)
إيران: مستعدون للتفاوض على تخصيب اليورانيوم إلى 60% فقط
شئون عربية و دولية

إيران: مستعدون للتفاوض على تخصيب اليورانيوم إلى 60% فقط
سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
علاقات

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان
أخبار وتقارير

"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور