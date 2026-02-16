استقر سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين 16-2-2026، عند نفس مستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4466 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5742 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6700 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7657 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 238132 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 382850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.99% إلى نحو 4991 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.