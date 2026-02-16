إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

كتب- أحمد الخطيب:

09:38 ص 16/02/2026 تعديل في 10:35 ص

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين 16-2-2026، عند نفس مستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4466 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5742 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6700 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7657 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 238132 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 382850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.99% إلى نحو 4991 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب اليوم في مصر سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب سعر أوقية الذهب أسعار الذهب في مصر سعر الذهب الآن سعر الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن | وفاة والدة فنانة شهيرة وأزمة ندى بسيوني بسبب بوستر "الضحايا
زووم

حدث بالفن | وفاة والدة فنانة شهيرة وأزمة ندى بسيوني بسبب بوستر "الضحايا
سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

"كابوس رمضان" يُؤرق إسرائيل.. تحذيرات من موجة تصعيد تتخطى حدود الحرب
أخبار وتقارير

"كابوس رمضان" يُؤرق إسرائيل.. تحذيرات من موجة تصعيد تتخطى حدود الحرب
أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي
اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-2: صعوبات لهذا البرج.. ونجاح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-2: صعوبات لهذا البرج.. ونجاح لهؤلاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان