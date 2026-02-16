إعلان

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- آية محمد:

09:47 ص 16/02/2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 16-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع.

بنك مصر: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 46.73 جنيه للشراء، و46.83 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.68 جنيه للشراء، و46.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.82 جنيه للشراء، 46.92 جنيه للبيع.

