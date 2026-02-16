تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- آية محمد:
سعر الدولار مقابل الجنيه
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 16-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع.
بنك مصر: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 46.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 46.73 جنيه للشراء، و46.83 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 46.68 جنيه للشراء، و46.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.82 جنيه للشراء، 46.92 جنيه للبيع.