رام الله- (د ب أ)

أخطرت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بوقف البناء في 15 منزلا ببلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية، وفق مسؤول فلسطيني.

ونقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير مجلس بلدي تقوع تيسير أبو مفرح قوله إن "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "المصابيح" شرق البلدة، وسلمت إخطارات بوقف البناء في 15 منزلاً تعود لمواطنين من عائلات أبو مفرح، وعروج، وحميد، وجبريل، بحجة عدم الترخيص".

وأشار أبو مفرح إلى أن "قوات الاحتلال كانت قد سلمت قبل أيام أكثر من 20 منزلاً إخطارات بوقف البناء في منطقة "الحلقوم" جنوب غرب البلدة".

يأتي ذلك بعد ساعات من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح لها بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.