ماذا يفعل الزمالك لإنقاذ الرخصة الأفريقية من الديون؟.. مصدر يحسمها

كتب : محمد خيري

09:00 ص 16/02/2026
أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن ملف الرخصة الأفريقية يسير وفق الإطار الزمني المحدد من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتقدم بطلب الحصول على الرخصة هو 31 مارس المقبل.

وأوضح المصدر أنه يتعين تسوية أي قضية صدر بشأنها حكم نهائي قبل هذا التاريخ، على أن يتم السداد أو جدولة المستحقات خلال مدة أقصاها شهران، بما يضمن استيفاء شروط الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.

وأضاف أن إدارة النادي تضع هذا الملف على رأس أولوياتها، وسيتم حسمه بشكل نهائي قبل 31 مايو المقبل، مؤكدًا أن المجلس على دراية كاملة باللوائح المنظمة، ولن يسمح بغياب الفريق عن المنافسات القارية في الموسم الجديد.

وطالب المصدر وسائل الإعلام بتحري الدقة عند تناول هذا الملف، وعدم نشر أخبار قد تثير البلبلة بين الجماهير، مشددًا على أن الإدارة تتعامل مع الأمر بجدية كاملة، وأنه لا داعي للقلق.

وكان الزمالك فاز على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الفريق رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة ويتأهل إلى الدور ربع النهائي.

