نجم الزمالك السابق: مجلس لبيب هو الأسوأ في تاريخ النادي

شنّ بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، هجومًا حادًا على مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، منتقدًا أداءه خلال الفترة الحالية.

وخلال حواره في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، قال التابعي: "مجلس حسين لبيب هو الأسوأ في تاريخ النادي.. هذا رأيي".

وأضاف أن مجلس الإدارة يتحمل مسؤولية إيجاد حلول لأزمات النادي المختلفة، مشيرًا إلى حالة الغضب بين الجماهير، والتي دفعت بعضهم إلى مقاطعة المباريات احتجاجًا على سياسات المجلس.

وتابع: "الفريق يمر بحالة غير جيدة، والشكل العام لا يرضي الجماهير"، في إشارة إلى تراجع المستوى الفني والنتائج خلال المرحلة الأخيرة.