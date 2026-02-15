مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

- -
18:00

شبيبة القبائل

الكونفيدرالية الأفريقية

الوداد البيضاوي

- -
16:00

عزام يونايتد

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
19:30

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك السابق: مجلس لبيب هو الأسوأ في تاريخ النادي

كتب : محمد خيري

01:02 م 15/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
  • عرض 6 صورة
    حسين لبيب في استقبال هاني أبو ريدة
  • عرض 6 صورة
    حسين لبيب رئيس الزمالك (2)
  • عرض 6 صورة
    حسين لبيب رئيس الزمالك (1)
  • عرض 6 صورة
    حسين لبيب رئيس الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنّ بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، هجومًا حادًا على مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، منتقدًا أداءه خلال الفترة الحالية.

وخلال حواره في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، قال التابعي: "مجلس حسين لبيب هو الأسوأ في تاريخ النادي.. هذا رأيي".

وأضاف أن مجلس الإدارة يتحمل مسؤولية إيجاد حلول لأزمات النادي المختلفة، مشيرًا إلى حالة الغضب بين الجماهير، والتي دفعت بعضهم إلى مقاطعة المباريات احتجاجًا على سياسات المجلس.

وتابع: "الفريق يمر بحالة غير جيدة، والشكل العام لا يرضي الجماهير"، في إشارة إلى تراجع المستوى الفني والنتائج خلال المرحلة الأخيرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين لبيب الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك بشير التابعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تعهد وتحذير".. مصدر يكشف كواليس جلسة توروب الخاصة مع كامويش
رياضة محلية

"تعهد وتحذير".. مصدر يكشف كواليس جلسة توروب الخاصة مع كامويش
كيف يؤثر تناول الأطعمة المالحة على الذاكرة؟
نصائح طبية

كيف يؤثر تناول الأطعمة المالحة على الذاكرة؟
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
أخبار مصر

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
أرخص سيارة أوروبية أوتوماتيك "زيرو" بمصر بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه
أخبار السيارات

أرخص سيارة أوروبية أوتوماتيك "زيرو" بمصر بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه

5 أبراج النجاح والفلوس من نصيبها بسبب وجود القمر في برج الدلو
علاقات

5 أبراج النجاح والفلوس من نصيبها بسبب وجود القمر في برج الدلو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق