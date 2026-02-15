مباريات الأمس
"مع الوزير الجديد".. شوبير يكشف تحرك الزمالك لإنقاذ المشاركة الأفريقية

كتب : محمد خيري

12:05 م 15/02/2026
كشف أحمد شوبير عن تطورات مهمة داخل نادي الزمالك، قد تؤثر على مشاركة الفريق في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغم تأهله رسميًا عقب الفوز على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف.

وأوضح شوبير، في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن مجلس إدارة الزمالك يعتزم عقد جلسة مرتقبة مع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد، لبحث عدد من الملفات العالقة.

وأشار إلى أن الهدف من الاجتماع هو التوصل إلى حلول عاجلة بشأن أزمة أرض النادي، إلى جانب مناقشة الأوضاع الإدارية والمالية التي قد تؤثر على مسار الفريق القاري.

كما أكد شوبير أن إدارة الزمالك باتت قريبة من إنهاء إجراءات تأسيس شركة الكرة والإعلان عنها رسميًا، فضلًا عن العمل على جدولة 11 قضية تتعلق بإيقاف القيد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، في محاولة لتفادي أي عقوبات قد تعرقل مسيرة الفريق في المرحلة المقبلة.

الزمالك مجلس الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك أحمد شوبير

