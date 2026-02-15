"لقطة جديدة".. كيف كرم جمهور الزمالك رموزه أمام كايزر تشيفز (صور)

شهدت مباراة الزمالك وكايزر تشيفز، التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية لقطة جديدة و نادرة في مدرجات الدوري المصري.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا هامًا بهدفين لهدف أمام كايزر تشيفز، ليتأهل من دور المجموعات متصدرًا لمجموعته برصيد 11 نقطة.

وشهدت المباراة، رفع جماهير الزمالك لافتات عليها صور رموزه السابقين، في مشهد لاقى تفاعل العديد من نجومه السابقين الذين وجهوا الشكر للجماهير على هذا التذكار.

وضمت صور رموز الزمالك في المدرجات كل من: (محمد حلمى زامورا - حماده امام - محمود سعد - ابو رجيله - حسن شحاته - عبدالرحيم محمد - جمال عبدالحميد - إبراهيم يوسف - ايمن منصور - أحمد الكأس - هيثم فاروق - طارق مصطفى - محمد صبرى - احمد حسام ميدو - حازم إمام - خالد الغندور- أيمن عبدالعزيز- تامر عبدالحميد - عبدالحليم على - أيمن حفنى - محمد عبدالشافى - شيكابالا).