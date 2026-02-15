مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

- -
18:00

شبيبة القبائل

الكونفيدرالية الأفريقية

الوداد البيضاوي

- -
16:00

عزام يونايتد

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
19:30

فالنسيا

"لقطة جديدة".. كيف كرم جمهور الزمالك رموزه أمام كايزر تشيفز (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

11:24 ص 15/02/2026 تعديل في 11:24 ص
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 11 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 11 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 11 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 11 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 11 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 11 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 11 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 11 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 11 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين

شهدت مباراة الزمالك وكايزر تشيفز، التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية لقطة جديدة و نادرة في مدرجات الدوري المصري.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا هامًا بهدفين لهدف أمام كايزر تشيفز، ليتأهل من دور المجموعات متصدرًا لمجموعته برصيد 11 نقطة.

وشهدت المباراة، رفع جماهير الزمالك لافتات عليها صور رموزه السابقين، في مشهد لاقى تفاعل العديد من نجومه السابقين الذين وجهوا الشكر للجماهير على هذا التذكار.

وضمت صور رموز الزمالك في المدرجات كل من: (محمد حلمى زامورا - حماده امام - محمود سعد - ابو رجيله - حسن شحاته - عبدالرحيم محمد - جمال عبدالحميد - إبراهيم يوسف - ايمن منصور - أحمد الكأس - هيثم فاروق - طارق مصطفى - محمد صبرى - احمد حسام ميدو - حازم إمام - خالد الغندور- أيمن عبدالعزيز- تامر عبدالحميد - عبدالحليم على - أيمن حفنى - محمد عبدالشافى - شيكابالا).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جمهور الزمالك الزمالك رموز الزمالك الزمالك وكايزر تشيفز

