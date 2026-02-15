مباريات الأمس
"شكرًا لصبركم".. شيكابالا يوجه رسالة عاطفية للجماهير بعد "لافتة المدرجات"

كتب : محمد عبد الهادي

12:36 م 15/02/2026
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين

وجه محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك المعتزل، رسالة شكر للجماهير البيضاء، عقب لافتة المدرجات في مباراة كايزر تشيفز بالكونفدرالية.

وقام جمهور الزمالك برفع لافتات عليها رموز الزمالك السابقين، وجاء على رأسهم شيكابالا، نجم الزمالك المعتزل في الموسم الماضي.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "إلى جمهور نادي الزمالك العظيم، رسالة شكر وعرفان لا تكفيكم حقكم، أنتم السند وقت الشدة، والصوت العالي وقت الفرح، والقلب النابض في كل مباراة."

وواصل: "حضوركم مش مجرد تشجيع، ده روح بتدّي الفريق قوة وعزيمة وإصرار، وقفتكم دايمًا بتثبت إن الانتماء مش بنتيجة مباراة، لكن بعشق كيان وتاريخ وقيم، أنتم الوقود الحقيقي، وأنتم الحكاية اللي بتكمل مجد النادي جيل بعد جيل.

واختتم: "شكرًا لصبركم، لشغفكم، لهتافاتكم اللي بترج الملعب، ولحبكم اللي عمره ما بيقل، أنتم الأساس، وأنتم الداعم الأول والأخير".

لافتة جمهور الزمالك لشيكابالا شيكابالا جمهور الزمالك الزمالك وكايزر تشيفز رسالة شيكابالا تصريحات شيكابالا

