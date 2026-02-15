"هيقابلوه إزاي؟".. شوبير يتحدث عن صدام جماهير الأهلي مع إمام عاشور

وجه محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك المعتزل، رسالة شكر للجماهير البيضاء، عقب لافتة المدرجات في مباراة كايزر تشيفز بالكونفدرالية.

وقام جمهور الزمالك برفع لافتات عليها رموز الزمالك السابقين، وجاء على رأسهم شيكابالا، نجم الزمالك المعتزل في الموسم الماضي.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "إلى جمهور نادي الزمالك العظيم، رسالة شكر وعرفان لا تكفيكم حقكم، أنتم السند وقت الشدة، والصوت العالي وقت الفرح، والقلب النابض في كل مباراة."

وواصل: "حضوركم مش مجرد تشجيع، ده روح بتدّي الفريق قوة وعزيمة وإصرار، وقفتكم دايمًا بتثبت إن الانتماء مش بنتيجة مباراة، لكن بعشق كيان وتاريخ وقيم، أنتم الوقود الحقيقي، وأنتم الحكاية اللي بتكمل مجد النادي جيل بعد جيل.

واختتم: "شكرًا لصبركم، لشغفكم، لهتافاتكم اللي بترج الملعب، ولحبكم اللي عمره ما بيقل، أنتم الأساس، وأنتم الداعم الأول والأخير".

"لقطة جديدة".. كيف كرم جمهور الزمالك رموزه أمام كايزر تشيفز (صور)

شاهد مجانا.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري الأبطال