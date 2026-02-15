مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

- -
18:00

شبيبة القبائل

الكونفيدرالية الأفريقية

الوداد البيضاوي

- -
16:00

عزام يونايتد

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
19:30

فالنسيا

تاريخ مواجهات الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد الميموني

01:15 م 15/02/2026

النادي الأهلي

يلاقي الأهلي نظيره فريق الجيش الملكي المغربي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال6 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله رسميًا لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تصدره ترتيب المجموعة.

ونعرض خلال السطور التالية مواجهات الأهلي والجيش الملكي كالتالي:

خاض الأهلي أمام فريق الجيش الملكي المغربي مباراتين تمكن من فوز في مباراة وتعادل في مباراة.

ـ كأس السوبر الأفريقي 2006 فاز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4 ـ 2.

ـ دوري أبطال أفريقيا 2025/26 تعادل بنتيجة 1 ـ 1 .

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 9 نقاط بينما يحتل الجيش الملكي المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

