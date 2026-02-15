"تعهد وتحذير".. مصدر يكشف كواليس جلسة توروب الخاصة مع كامويش

بعد التأهل.. ماذا قدم الزمالك في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية؟

عقد المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع الوافد الجديد لصفوف الفريق كامويش.

وتعرض المهاجم الأنجولي كامويش، لضغوط وانتقادات في الفترة الأخيرة، بعد صيامه التهديفي وظهوره بمستوى متواضع في المباريات التي شارك فيها.

في هذا السياق، كشف مصدر لمصراوي، أن توروب عقد جلسة خاصة مع اللاعب الأنجولي كامويش بهدف تخفيف الضغوط التي تعرض لها مؤخرًا.

وأكد المصدر أن توروب حذر كامويش بعدم الانشغال بما يقال عنه سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي او في الإعلام بشكل عام وطالبه بالتركيز على تأكيد جدارته بالانتقال للأهلي.

وأشار المصدر: "توروب أكد للاعب أن جمهور الأهلي سيكون أكبر داعم له إذا تألق مع الفريق ونجح في استغلال أنصاف الفرص التي تتاح له أمام مرمى المنافسين".

واختتم :" الجلسة كانت إيجابية وتعهد فيها اللاعب الأنجولي ببذل قصارى جهده مع الفريق وأكد أنه سيساعد الفريق وزملائه على جلب الانتصارات".

