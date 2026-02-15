أسرار ليلة الهروب.. تفاصيل مواجهة المتهمين بفتاة ميت عاصم

كشفت التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على شاب بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميًا بواقعة «بدلة الرقص»، عن تفاصيل جديدة في أقوال أطراف القضية، وذلك بعد مواجهة مباشرة جمعت المتهمين بالمجني عليه والفتاة محل الخلاف.

وخلال التحقيقات، أقر المتهمون بارتكابهم واقعة إجبار الشاب «إسلام» على ارتداء ملابس نسائية، مؤكدين أنهم لم ينكروا ما نُسب إليهم، وبرروا تصرفهم – وفق أقوالهم – بأنه جاء بدافع الحفاظ على «شرف العائلة»، مدعين أن الشاب اختطف ابنتهم.

وقالوا في اعترافاتهم: «لو ما عملناش كدة مكناش هنعرف نرفع راسنا في البلد تاني.. دي سمعة عيلة بالكامل».

وفي المقابل، فجّرت الفتاة «رحمة» مفاجأة خلال مناظرتها مع أسرتها والمتهمين، إذ أكدت أمام جهات التحقيق أنها غادرت منزلها بإرادتها الكاملة وتوجهت إلى الشاب إسلام دون أي إكراه، موضحة أنه اصطحبها إلى قرية مجول التابعة لمركز بنها، حيث تقيم شقيقته الكبرى «إيمان»، وأنها مكثت هناك يومين.

وشددت الفتاة في أقوالها على أن إسلام لم يمسّها بسوء طوال فترة وجودها معه، ونفت بشكل قاطع أمام جهات التحقيق وأفراد أسرتها واقعة الخطف، مؤكدة أن ما حدث كان نتيجة رفض أسرتها ارتباطها به.

وأضافت أن والدها وإخوتها كانوا يسعون لتزويجها من شخص آخر لإبعادها عن إسلام، مشيرة إلى أنه تقدم لخطبتها مرتين لكن طلبه قوبل بالرفض بدعوى عدم قدرته المادية، مؤكدة وجود علاقة عاطفية بينهما منذ فترة، وأن خالها كان الطرف الوحيد داخل الأسرة الذي أبدى دعمه لموافقتهما على الارتباط.

وكانت جهات التحقيق بمدينة بنها قد أصدرت في وقت سابق قرارًا باستدعاء عمدة قرية ميت عاصم لسماع أقواله بشأن واقعة صفع الشاب إسلام، المجني عليه، وذلك في إطار استكمال كشف جميع ملابسات الواقعة.

وقررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية إخلاء سبيل الشاب إسلام في واقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم، وذلك من سرايا النيابة، عقب الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيقات الجارية بشأن الواقعة.

كما أصدرت جهات التحقيق قرارًا بعرض الشاب على مستشفى بنها العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات، وإعداد تقرير طبي تفصيلي يُرفق بملف التحقيق.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وسماع أقوال جميع الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحريات.

