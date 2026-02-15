إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

كتب : أحمد جمعة

02:02 م 15/02/2026 تعديل في 02:38 م
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء، إن التكلفة الإجمالية للحزمة الجديدة تبلغ 40 مليار جنيه ، وتمتد إلى نهاية العام المالي الحالي.

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية

وتضمنت إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية بحسب بيان وزارة المالية وتصريحات رئيس الوزراء:

  • زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور، على أن يتم الاهتمام بشكل خاص بالمعلمين والعاملين في القطاع الصحي والطبي. ويتم عرض تفاصيل منظومة زيادة المرتبات والأجور على الرئيس في اجتماع عرض الموازنة.
  • تبكير صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026، ليكون قبل رمضان والعيد.
  • تطبيق حزمة حماية اجتماعية قبل شهر رمضان بتكلفة إجمالية 40.3 مليار جنيه، بهدف مساندة الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، وتحسين أحوال الفئات المستحقة.
  • 400 جنيه مساندة نقدية إضافية لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال مارس وأبريل 2026، بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه.
  • 400جنيه مساندة نقدية إضافية خلال رمضان والعيد لـ 5.2 مليون أسرة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.
  • 300 جنيه مساندة نقدية إضافية خلال رمضان والعيد لـ45 ألف مستفيد بمعاش الطفل والرائدات الريفيات.
  • 15مليار جنيه لمبادرة "حياة كريمة" لسرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع لضمان تحسين جودة الخدمات في كافة قرى المرحلة الأولى.
  • 3 مليارات جنيه، لسرعة الانتهاء من كافة المرضى على قوائم الانتظار والحالات الحرجة.
  • 3 مليارات جنيه، زيادة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة من فبراير حتى يونيو 2026.
  • 3.3 مليار جنيه لتطبيق التأمين الصحي الشامل في المنيا أول أبريل المقبل، على أن تتحمل الخزانة قيمة اشتراكات غير القادرين.
  • 4 مليارات جنيه تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي من 2200 إلى 2350 جنيها.

