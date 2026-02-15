مباريات الأمس
"فخور إني زملكاوي".. ميدو يوجه رسالة للجماهير بعد لافتة المدرجات

كتب : محمد خيري

11:26 ص 15/02/2026
وجّه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة دعم واعتزاز إلى جماهير القلعة البيضاء، عقب فوز الفريق على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت المباراة التي أُقيمت على ملعب ستاد هيئة قناة السويس لفتة مميزة من جماهير الزمالك، حيث حرصت على تحية رموز النادي السابقين برفع لافتات تحمل صورهم في المدرجات، وكان من بينهم ميدو.

وعبّر ميدو عن تقديره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، مؤكدًا دعمه الكامل للقائمين على ملف كرة القدم داخل النادي، مشيرًا إلى أنهم يعملون في ظروف صعبة ويقودون الفريق نحو الطريق الصحيح، وهو طريق المنافسة والقتال على جميع البطولات.

وأضاف: "كل الدعم للقائمين على ملف كرة القدم داخل نادي الزمالك... يقودون الفريق نحو الطريق الصحيح، طريق واحد لا يعرف غير الزمالك، ولا يعرف الزمالك أي شيء غيره.. طريق القتال نحو كل بطولة تشارك فيها مهما كانت الصعاب. شكرًا جمهور الزمالك العظيم.. فخور إني زملكاوي".

ورفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة ليتصدر مجموعته ويتأهل إلى دور الثمانية، مؤكدًا طموحاته في مواصلة المشوار القاري بقوة.

