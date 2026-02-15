إعلان

مواعيد امتحانات مارس 2026 لطلاب المدارس -تفاصيل

كتب : أحمد الجندي

02:53 م 15/02/2026

وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات شهر مارس للعام الدراسي 2025-2026، والتي تُعد أول امتحانات في الفصل الدراسي الثاني للطلاب في المدارس.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستُعقد في الفترة من 25 مارس حتى 3 أبريل 2026، أي مباشرةً بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وحددت الوزارة مواعيد امتحانات شهر أبريل 2026؛ حيث تم تحديد فترة انعقادها من 26 أبريل حتى 30 أبريل 2026؛ لضمان انتظام العملية التعليمية واستكمال الجدول الدراسي للفصل الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة للامتحانات، لتجنب أي تأثير على سير العملية التعليمية وضمان حقوق جميع الطلاب في أداء امتحاناتهم بشكل منتظم ومنصف.

وزارة التربية والتعليم امتحانات مارس 2026

