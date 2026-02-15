مواعيد امتحانات مارس 2026 لطلاب المدارس -تفاصيل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات شهر مارس للعام الدراسي 2025-2026، والتي تُعد أول امتحانات في الفصل الدراسي الثاني للطلاب في المدارس.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستُعقد في الفترة من 25 مارس حتى 3 أبريل 2026، أي مباشرةً بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وحددت الوزارة مواعيد امتحانات شهر أبريل 2026؛ حيث تم تحديد فترة انعقادها من 26 أبريل حتى 30 أبريل 2026؛ لضمان انتظام العملية التعليمية واستكمال الجدول الدراسي للفصل الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة للامتحانات، لتجنب أي تأثير على سير العملية التعليمية وضمان حقوق جميع الطلاب في أداء امتحاناتهم بشكل منتظم ومنصف.

