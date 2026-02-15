مباريات الأمس
"الناس سخنوه".. بشير التابعي يوجه رسالة لإبراهيم سعيد بعد أزمة "البيضتين"

كتب : محمد خيري

11:44 ص 15/02/2026
    إبراهيم سعيد يبكي بعد خروجه من الحبس
    لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد
    إبراهيم سعيد
    إبراهيم سعيد
    إبراهيم سعيد
    ابراهيم سعيد بالسجائر_Easy-Resize.com
    إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق
    إبراهيم سعيد لاعب إيفرتون السابق
    إبراهيم سعيد(1)

تحدث بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، عن أزمته الأخيرة مع زميله السابق إبراهيم سعيد، والتي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية فيما عُرف إعلاميًا بأزمة «البيضتين».

وخلال ظهوره في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أكد التابعي أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه إبراهيم سعيد، قائلاً: «مش زعلان إنه قال إني عزمته على بيضتين.. وأنا بعتذر له، هو أخويا الصغير وبقوله حقك عليا وأنا آسف».

وأضاف: "فيه ناس سخّنوا إبراهيم سعيد عليّا، لكنه أخويا الصغير وزميلي، ومستعد أبوس راسه".

وكان إبراهيم سعيد قد عبّر عن حزنه وغضبه من تصريحات سابقة للتابعي، أشار فيها إلى أنه كان يتكفل بعزومة الإفطار لزميله السابق، ليرد الأخير مازحًا: "إنت عشان عزمتني على بيضتين هتفضحني؟ أنا هبعتهملك".

بشير التابعي إبراهيم سعيد الزمالك نادي الزمالك

