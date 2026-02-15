"هيقابلوه إزاي؟".. شوبير يتحدث عن صدام جماهير الأهلي مع إمام عاشور

تحدث أحمد شوبير عن احتمالية وجود رد فعل من جماهير النادي الأهلي تجاه لاعب الفريق إمام عاشور، في أول مواجهة بعد انتهاء عقوبة اللاعب خلال مواجهة الجيش الملكي المغربي اليوم.

ويستضيف الأهلي نظيره الجيش الملكي، في السادسة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحاته عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أشار شوبير إلى أن المدير الفني ييس توروب أكد أنه عقد جلسة مع إمام عاشور، شدد خلالها على ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن اللاعب أخطأ واعتذر، وبالتالي طُويت الصفحة من وجهة نظر الجهاز الفني.

وأضاف شوبير أن السؤال الأهم الآن هو: كيف ستستقبل الجماهير اللاعب في أول ظهور له؟ وكيف سيتعامل هو نفسه مع رد الفعل؟ موضحًا أن الأمر قد يتخذ أحد مسارين؛ إما مشاركة أساسية وسط ترقب لطبيعة التحية الجماهيرية، أو الظهور كبديل، مع انتظار شكل التفاعل في المدرجات.

وأبدى شوبير اعتقاده بأن جماهير الأهلي تمتلك استعدادًا للتسامح، لكن بشرط عدم تكرار الأخطاء، قائلاً إن الأمر قد يكون بمثابة «الفرصة الأخيرة»، معربًا عن أمله في أن تسير الأمور بشكل إيجابي، وأن تسود حالة من الود بين اللاعب وجماهير ناديه خلال الفترة المقبلة.