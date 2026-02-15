بمشاركة مراد ويارا.. انطلاق معسكر حكام أمم إفريقيا للسيدات

انطلق اليوم الأحد في القاهرة معسكر إعداد حكام بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات، والذي ينظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة نخبة من حكام وحكمات القارة السمراء، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق البطولة المرتقبة في المغرب.

ويشهد المعسكر مشاركة الثنائي المصري، الحكمة المساعدة يارا عاطف، المرشحة لإدارة مباريات البطولة، إلى جانب السيد مراد عضو لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يحضر بصفته محاضرًا ومُقيّمًا، في تأكيد جديد على ثقة «كاف» في الكفاءات التحكيمية المصرية واستمرار حضورها الفاعل في المحافل القارية الكبرى.

ويتضمن برنامج المعسكر محاضرات نظرية وتدريبات عملية، تشمل استعراض أحدث تعديلات قانون اللعبة، إلى جانب اختبارات بدنية وفنية دقيقة، تمهيدًا لاختيار الأطقم التحكيمية التي ستتولى إدارة مباريات البطولة خلال العام الجاري.