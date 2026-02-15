بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الواقعة التي عُرفت إعلاميًا بـ"طبيب السجود للكلب"، أسدلت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة الستار على القضية بحكم جديد قضى بحبس المتهمين سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيوي، رئيس محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة والنزهة، وذلك بعد نظر الاستئناف المقدم على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية.

وخلال جلسة نظر الاستئناف، حضر المجني عليه أمام المحكمة، وأعلن عدوله عن أقواله السابقة، مؤكدًا أنه لا يتهم المتهمين بأي اتهام، ومقرًا بالتصالح والتنازل عن شكواه.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد عاقبت الطبيب عمرو خيري، أستاذ ورئيس قسم العظام بأحد المستشفيات الكبرى، واثنين آخرين، بالحبس لمدة عامين وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، بعد إدانتهم بالتنمر على الممرض عادل سالم، وإجباره على السجود لكلب مملوك لأحد المتهمين وإلقاء التحية عليه، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا آنذاك.

وبحسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، فإن المتهمين الثلاثة – طبيبان وموظف بمستشفى خاص – استعرضوا القوة وسيطروا على المجني عليه، مستغلين ضعف مركزه الوظيفي، بقصد تخويفه ووضعه موضع السخرية والحط من شأنه.

كما وُجهت إليهم اتهامات بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، بعد نشر مقطع مصور للواقعة عبر الشبكة المعلوماتية دون رضاه، باستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت النيابة أنها أقامت الأدلة ضد المتهمين استنادًا إلى مشاهدة مقطع الفيديو محل الاتهام، وإقرارهم بصحة ظهورهم فيه، إلى جانب شهادة المجني عليه وشاهدين آخرين، وما تضمنته التحقيقات من اعترافات.