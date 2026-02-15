رئيس الوزراء: متابعة يومية لضبط الأسعار واستقرار السوق قبل رمضان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع أسعار السلع يوميًا لضمان استقرار السوق، مشيرًا إلى أن بعض المواسم تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في بعض المنتجات، ولكنها تعود لطبيعتها بمجرد انتهاء الموسم.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، للإعلان عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، أن الفترة الماضية شهدت أنباء عن ارتفاع أسعار الدواجن قبل شهر رمضان، وهو ما دفع الحكومة للتحرك سريعًا بالتنسيق مع وزارة التموين لضبط الأسواق.

وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان عدم تأثر المواطنين بأي ارتفاعات غير مبررة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع الوضع على مدار اليوم لضمان تحقيق ذلك.

