"ستُكلف النادي كثيرًا".. خبير لوائح يحذر الأهلي من أزمة أشرف داري

كتب : محمد خيري

03:13 م 10/02/2026
    أشرف داري
    أشرف داري ومحمد شريف
    أشرف داري وزوجته (18)
    أشرف داري وزوجته (24)
    أشرف داري وزوجته (22)
    أشرف داري وزوجته (21)

حذّر عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، النادي الأهلي من تداعيات قانونية محتملة في أزمة اللاعب أشرف داري، مؤكدًا أن النادي مُلزم بسداد جميع البنود المالية الواردة في عقد اللاعب، بما يشمل بدل السكن وكافة المستحقات المتفق عليها.

وأوضح العمايرة، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» على قناة «CBC»، أن تأخر صرف مستحقات اللاعب لمدة ثلاثة أشهر يمنحه الحق في التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» دون أي عوائق قانونية.

وأشار خبير اللوائح إلى أن الحل الأنسب أمام الأهلي في الوقت الحالي هو التوصل إلى اتفاق ودي مع اللاعب لإنهاء التعاقد بالتراضي، تجنبًا للدخول في نزاع قانوني قد يترتب عليه خسائر مالية كبيرة للنادي.

كما تطرق العمايرة إلى ما يُعرف بالعقود الثلاثية، مؤكدًا ضرورة تسجيل أي عقد يربط بين نادٍ ولاعب ونادٍ آخر بشكل رسمي على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة، مع سداد الرسوم المحددة، مشددًا على عدم قانونية أي عقد غير مُسجل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد الكرة يُجري تعديلات دورية على نماذج العقود كل موسم، ما يمنع إتمام أي تعاقدات مؤجلة أو غير مكتملة الإجراءات القانونية المعتمدة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

