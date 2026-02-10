مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

كتب : محمد الميموني

02:40 م 10/02/2026
يواجه الأهلي نظيره فريق الإسماعيلي غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ال14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 5 مساءً على استاد " برج العرب" بالإسكندرية.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل فريق الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الواحد والعشرين برصيد 10 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي الأهلي والسماعيلي مباراة الأهلي والإسماعيلي

