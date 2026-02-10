بعد إقالة الكنزاري.. الترجي يقترب من التعاقد مع مدرب الزمالك السابق

أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)

كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم الثلاثاء، عن دخول إدارة نادي الترجي الرياضي، برئاسة حمدي المؤدب، في مفاوضات مع، الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الزمالك السابق لبحث إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصفحة الرسمية لإذاعة "نسمة" التونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن وكيل كارتيرون من المنتظر أن يصل إلى تونس غدًا لعقد جلسة تفاوض مع رئيس نادي الترجي.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب قرار إدارة الترجي بإقالة المدرب ماهر الكنزاري، عقب الخسارة أمام ستاد مالي بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.