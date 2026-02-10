"بعد قليل".. الغندور يتحدث عن اسم وزير الشباب والرياضة الجديد

موقف إمام عاشور؟.. شوبير يكشف أسماء 3 لاعبين بالأهلي سيظهرون مع رامز جلال

هل يستمر شيكو بانزا في العقوبة التأديبية؟.. جلسة الحسم في الزمالك

الرباعي المحترف والسعيد.. الزمالك يستعيد القوة الضاربة قبل مواجهة سموحة

كشف الإعلامي خالد الغندور عن اسم وزير الشباب والرياضة الجديد، في ظل الأنباء المتداولة حول رحيل الدكتور أشرف صبحي ضمن التعديل الوزاري المرتقب.

ونشر الغندور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تدوينة أشار فيها إلى أن جوهر نبيل هو المرشح لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي سيتم خلال وقت قصير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة من الترقب داخل الوسط الرياضي بشأن التعديلات الوزارية الجديد والإعلان بشكل رسمي عن اسم وزير الشباب والرياضة.