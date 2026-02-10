مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

نابولي

- -
22:00

كومو

كأس ألمانيا

هيرتا برلين

- -
21:45

فرايبورج

جميع المباريات

"بعد قليل".. الغندور يتحدث عن اسم وزير الشباب والرياضة الجديد

كتب : محمد خيري

10:42 ص 10/02/2026
    جوهر نبيل
كشف الإعلامي خالد الغندور عن اسم وزير الشباب والرياضة الجديد، في ظل الأنباء المتداولة حول رحيل الدكتور أشرف صبحي ضمن التعديل الوزاري المرتقب.

ونشر الغندور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تدوينة أشار فيها إلى أن جوهر نبيل هو المرشح لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي سيتم خلال وقت قصير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة من الترقب داخل الوسط الرياضي بشأن التعديلات الوزارية الجديد والإعلان بشكل رسمي عن اسم وزير الشباب والرياضة.

جوهر نبيل خالد الغندور وزير الرياضة التعديل الوزاري

