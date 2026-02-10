مباريات الأمس
هل يستمر شيكو بانزا في العقوبة التأديبية؟.. جلسة الحسم في الزمالك

كتب : محمد خيري

09:00 ص 10/02/2026
يعقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق، لحسم مصيره داخل القلعة البيضاء، في ظل الأزمات المتكررة التي شهدتها الفترة الماضية، واستبعاده الأخير من قائمة الفريق.

وكان شيكو بانزا قد غاب عن مباراتي الزمالك الأخيرتين أمام كهرباء الإسماعيلية وزيسكو الزامبي، بقرار تأديبي من الجهاز الفني، عقب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم مشاركته أساسيًا.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن الجلسة المرتقبة ستشهد مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بسلوك اللاعب، وستحسم موقفه النهائي، سواء بالعودة للمشاركة مع الفريق أو استمرار تجميده خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على عدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

