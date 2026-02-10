مباريات الأمس
"فرقة المجاهدين".. الزمالك يوجه رسالة لجماهيره ويكشف ما يتعرض له اللاعبين

كتب : محمد خيري

10:34 ص 10/02/2026

فريق الزمالك

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن دعم الجماهير يمثل عنصرًا حاسمًا في المرحلة الحالية التي يمر بها النادي، مشددًا على أن الفريق يمتلك القدرة على المنافسة والتتويج بثلاث بطولات خلال الموسم الجاري رغم التحديات.

وقال المندوه، خلال تصريحاته لقناة «أون سبورت»، إن لاعبي الزمالك يقدمون نموذجًا مشرفًا في الالتزام والروح القتالية، موضحًا أن الفريق يواجه ظروفًا صعبة أبرزها الإصابات المتعددة وضغط المباريات، ومع ذلك يواصل إثبات قدرته على تخطي الأزمات قائلا: "فرقة نادي الزمالك دي فرقة المجاهدين".

وطالب أمين الصندوق جماهير القلعة البيضاء بمساندة الفريق بقوة في لقاء كايزر تشيفز، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصفوف خلف الفريق من أجل حسم التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية ومواصلة المشوار نحو اللقب.

وتحدث المندوه عن الأوضاع داخل النادي، مؤكدًا أن مجلس الإدارة تولى المسؤولية وهو على دراية كاملة بحجم الأزمات، وتم وضع خطط للتعامل معها، مشيرًا إلى أن بعض النجاحات تحققت مثل حل أزمة القيد، رغم استمرار التحديات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يحتاج إلى الاستقرار وثقة جماهيره، قائلًا إن الجميع في مركب واحد، والهدف المشترك هو إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية والمنافسة بقوة على جميع البطولات.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة غدًا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز، قبل أن يخوض مباراة مصيرية أمام كايزر تشيفز يوم السبت في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك أمين صندوق الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك

