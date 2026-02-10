"غيب براحتك وخلي بالك".. شوبير يوجه رسالة لحارس الزمالك بعد إصابته

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة دعم إلى محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، عقب تعرضه للإصابة، مطالبًا إياه بعدم التسرع في العودة إلى المشاركة، وضرورة الحصول على الوقت الكافي للتعافي الكامل.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، إن غياب الحارس عن مباراة أو اثنتين لا يمثل أزمة، قائلا: "غيب براحتك مباراة أو اثنتين مش مهم، الأهم إنك ترجع من الإصابة كويس، لا قدر الله إصابة وتر أكيليس دي بتقعد سنة، فخلي بالك".

وتطرق شوبير للحديث عن موقف محمد عواد، موضحًا أن قرار إيقافه من جانب نادي الزمالك لم يتضمن تحديد مدة زمنية معينة، وهو ما يمنح الجهاز الفني حرية إعادته في أي وقت حال التزامه بالتعليمات.

وأكد أن عودة اللاعب في هذه الحالة أمر طبيعي، مشيرًا إلى أن الالتزام يجب أن يكون متبادلًا بين الطرفين، قائلًا إن المبادئ والقيم تفرض على النادي الالتزام مع اللاعب طالما أبدى التزامه الكامل.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني سيحسم موقف عواد خلال الساعات المقبلة، موضحًا أنه في حال كان مديرًا للكرة فلن يتردد في إعادة اللاعب إذا توفرت الرغبة والالتزام.