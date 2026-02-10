"علامة النصر".. أول رد فعل من رونالدو بعد انتهاء أزمته (صورة)

انتهت في الساعات الماضية، أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، بعدما أعلن مؤخرًا انقطاعه عن خوض المباريات.

وكانت صحيفة "أبولا" البرتغالية، قد كشفت أمس الإثنين، أن أزمة رونالدو مع نادي النصر السعودي تم حلها وسيعود اللاعب للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وفي أول رد فعل لرونالدو بعد انتهاء الأزمة، قام بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي مرفقًا بإيموجي "النصر".

ومن المتوقع أن يغيب رونالدو عن مباراة النصر أمام أركاداخ بدوري أبطال آسيا، على أن يستعد للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الفتح يوم السبت الموافق 14 فبراير الجاري.

إقرأ أيضًا:

موقف إمام عاشور؟.. شوبير يكشف أسماء 3 لاعبين بالأهلي سيظهرون مع رامز جلال

مفاجأة بشأن مصير الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز