مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

نابولي

- -
22:00

كومو

كأس ألمانيا

هيرتا برلين

- -
21:45

فرايبورج

جميع المباريات

إعلان

"علامة النصر".. أول رد فعل من رونالدو بعد انتهاء أزمته (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

11:50 ص 10/02/2026 تعديل في 11:51 ص
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (22)
  • عرض 16 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر (17)
  • عرض 16 صورة
    رونالدو وجورجينا في أعياد الكريسماس
  • عرض 16 صورة
    رونالدو وجورجينا في الكريسماس
  • عرض 16 صورة
    رونالدو وجورجينا في الكريسماس
  • عرض 16 صورة
    رونالدو وجورجينا في الكريسماس
  • عرض 16 صورة
    رونالدو وجورجينا في الكريسماس
  • عرض 16 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 16 صورة
    رونالدو وجورجينا في الكريسماس
  • عرض 16 صورة
    زفاف رونالدو وجورجينا.. أبرز المعلومات عن الموعد والمكان5
  • عرض 16 صورة
    زفاف رونالدو وجورجينا.. أبرز المعلومات عن الموعد والمكان
  • عرض 16 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 16 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (2)
  • عرض 16 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (19)
  • عرض 16 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهت في الساعات الماضية، أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، بعدما أعلن مؤخرًا انقطاعه عن خوض المباريات.

وكانت صحيفة "أبولا" البرتغالية، قد كشفت أمس الإثنين، أن أزمة رونالدو مع نادي النصر السعودي تم حلها وسيعود اللاعب للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وفي أول رد فعل لرونالدو بعد انتهاء الأزمة، قام بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي مرفقًا بإيموجي "النصر".

ومن المتوقع أن يغيب رونالدو عن مباراة النصر أمام أركاداخ بدوري أبطال آسيا، على أن يستعد للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الفتح يوم السبت الموافق 14 فبراير الجاري.

رونالدو

إقرأ أيضًا:

موقف إمام عاشور؟.. شوبير يكشف أسماء 3 لاعبين بالأهلي سيظهرون مع رامز جلال

مفاجأة بشأن مصير الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رونالدو كريستيانو رونالدو النصر السعودي أزمة رونالدو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من داخل وزارة الصناعة.. كامل الوزير وقيادات النقل يلتقون السفير الفرنسي
أخبار مصر

من داخل وزارة الصناعة.. كامل الوزير وقيادات النقل يلتقون السفير الفرنسي
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي
أخبار مصر

التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي
رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
"أجمل قصة حب".. محمد إمام يروج لمسلسل "الكينج"
زووم

"أجمل قصة حب".. محمد إمام يروج لمسلسل "الكينج"
تحقيق لرويترز: الإمارات تمول معسكرا سريا لتدريب الدعم السريع في إثيوبيا
شئون عربية و دولية

تحقيق لرويترز: الإمارات تمول معسكرا سريا لتدريب الدعم السريع في إثيوبيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تمنع إقامة حفل "جزيرة إبستين" داخل ملهى ليلي بوسط القاهرة
الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة