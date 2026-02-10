"علامة النصر".. أول رد فعل من رونالدو بعد انتهاء أزمته (صورة)

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية عقب انتهاء مران اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن التحضيرات لمواجهة سموحة، على أن يستمر المعسكر حتى موعد مباراة كايزر تشيفز المقبلة.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى القاهرة صباح أمس الإثنين عائدة من زامبيا، بعد خوض مباراة زيسكو في دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون مقابل.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موافقته على نقل مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، إلى ملعب هيئة قناة السويس، الذي سيحتضن أيضًا مواجهة الزمالك أمام سموحة.

ويستعد الزمالك لملاقاة سموحة يوم الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.