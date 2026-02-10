قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بمعاقبة عاطل مقيم بمدينة أبوزنيمة، بالسجن 3 سنوات، لقيامه بخطف طفلة عمرها 11 سنة، وهتك عرضها بالقوة وتهديدها بالقتل إذا أخبرت أحداً من أسرتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبد الناصر محمد وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، وأحمد عبد الباسط، سكرتارية التحقيق.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة أبوزنيمة بلاغاً بوجود تجمع أعداد كبيرة من الأهالي بالحي الأول، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية لمعرفة أسباب التجمع، والتقت بإحدى السيدات التي أكدت أنه خلال عودتها من عملها أبلغتها ابنتها الصغرى أن شقيقتها بها آثار دماء من فتحة الشرج وفي حالة بكاء مستمر، مما أدى ذلك إلى فزع الأم على ابنتها.

وبسؤال الضحية أفادت بأنها طلبت من جارها المتهم مفتاح موتور المياه، فجذبها من يدها إلى داخل منزله، وكتفها من يدها بقطعة قماش، وطرحها أرضاً، وهتك عرضها واعتدى عليها بالقوة، مما أدى ذلك إلى وجود نزيف بفتحة الشرج، وهددها بالقتل إذا أخبرت أسرتها، وخلال لعب شقيقتها الصغرى بالشارع سمعت صوت استغاثة شقيقتها فقامت بالطرق على باب المتهم، وعندما فتح لها الباب وجدت شقيقتها تبكي بشدة أثناء ارتداء ملابسها، وعلى الفور تجمع الأهالي على صراخ الطفلة وحاصروا منزل المتهم حتى تمكن رجال الأمن من ضبطه واقتياده إلى القسم.

وبمواجهة المتهم بما قررت الطفلة، أنكر ارتكابه الواقعة، لكن الطفلة اعترفت تفصيلاً بما حدث معها، وبعد تضييق الخناق عليه اعترف بارتكابه للواقعة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم 121 لسنة 2025 جنح أبوزنيمة، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، قرر وكيل النائب العام لنيابات رأس سدر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، مع انتداب أحد الأطباء الشرعيين بالإسماعيلية بالانتقال وتوقيع الكشف الطبي على الطفلة، وبيان ما بها من اعتداء جنسي وإعداد تقرير بحالتها.

وأحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقيدت برقم 1541 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم.