الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

نابولي

- -
22:00

كومو

كأس ألمانيا

هيرتا برلين

- -
21:45

فرايبورج

جميع المباريات

الرباعي المحترف والسعيد.. الزمالك يستعيد القوة الضاربة قبل مواجهة سموحة

كتب : محمد خيري

10:00 ص 10/02/2026
يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقف اللاعبين المصابين، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة سموحة المقبلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة سموحة غدًا الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعانى الفريق الأبيض خلال المباريات الماضية من غيابات عديدة، وصل عددها إلى 14 لاعبًا لأسباب مختلفة، كان أغلبها نتيجة الإصابة بنزلات برد، وفقًا لما أعلنه النادي.

وبحسب مصدر مطلع، تشير المؤشرات الأولية إلى اقتراب عودة كل من:

المغربي محمود بنتايك، أحمد ربيع، شيكو بانزا، سيف الجزيري، عبد الله السعيد، وخوان بيزيرا، على أن يتم التأكد من جاهزيتهم الفنية والطبية خلال المران الختامي.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الطبي موقف باقي اللاعبين، وعلى رأسهم أحمد فتوح، عقب مران الغد، لتحديد القائمة النهائية للمباراة.

عبدالله السعيد الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك خوان بيزيرا شيكو بانزا

