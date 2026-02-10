عضو مجلس الزمالك يكشف مفاجأة: "أفكر في تقديم استقالتي لهذا السبب"
كتب : محمد عبد الهادي
أكد محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق يمر بفترة صعبة تتطلب دعم الجميع وهدوءًا خلال المرحلة الحالية.
وقال محمد طارق في تصريحات عبر برنامج الماتش: "الزمالك يحتاج في الفترة الحالية إلى هدوء، فالفريق مقبل على مباريات مهمة، ولا بد أن يحظى بالدعم والمساندة من الجميع.
وتابع: "أعترف بأنني احتفظت برأيي على بعض القرارات داخل مجلس الإدارة، لكني أنزعج عندما يعرف الإعلام كل شيء بالتفاصيل.
وواصل محمد طارق: " أفكر كثيرًا في تقديم استقالتي من مجلس الزمالك طالما رأى البعض أن وجودي يشكل أزمة.
واختتم: "جمهور الزمالك كبير ونحن نقدّر انتقاده وتعبه ووقوفه مع النادي في كل الأوقات نعتذر عن أي تقصير، وأقول لهم أنتم أساس النادي، وفخري أن أكون فردًا من الجمهور."
