"أوبن إيه آي" تبدأ عرض الإعلانات داخل "شات جي بي تي".. تفاصيل

كتب- محمود عبدالرحمن:

10:48 ص 10/02/2026 تعديل في 10:52 ص

روبوت الدردشة شات جي بي تي

قال مصدر مطلع لشبكة "سي إن بي سي"، إن شركة "أوبن إيه آي" تعتزم البدء في عرض الإعلانات داخل روبوت الدردشة "شات جي بي تي" خلال أيام، في خطوة تأتي بعد إعلان الشركة الشهر الماضي بدء اختبار الإعلانات.

وكانت "أوبن إيه آي" قد أشارت في وقت سابق إلى أن الإعلانات ستظهر "خلال الأسابيع المقبلة"، إلا أن الموعد المحدد يشير إلى طرح أسرع من المتوقع.

وقال الرئيس التنفيذي سام ألتمان إن هذا الخيار هو "الملاذ الأخير" للشركة، وفقا لتقرير لشبكة "سي إن بي سي".

وبحسب المصدر، ستظهر الإعلانات أسفل ردود "شات جي بي تي"، على أن تكون مخصصة ومرتبطة بطبيعة استفسارات المستخدمين، في إطار سعي الشركة لجعلها أكثر ملاءمة للسياق.

وستقتصر الإعلانات على مستخدمي النسخة المجانية وباقة الاشتراك "Go"، فيما ستظل الخطط المدفوعة الأعلى تكلفة خالية من الإعلانات.

وفي سياق متصل، استغلت شركة "أنثروبيك"، المنافسة لـ"أوبن إيه آي"، ردود الفعل السلبية تجاه إدخال الإعلانات، إذ بثت إعلانات خلال مباراة السوبر بول تسخر من هذه الخطوة، وهو ما علق عليه سام ألتمان في تغريدة وصف فيها ما قامت به الشركة المنافسة بأنه "مخادع بشكل واضح".

