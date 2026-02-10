إعلان

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:47 ص 10/02/2026

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36183.83 جنيه، بزيادة 138.62جنيه.

سعر طن حديد عز: 38090.44 جنيه، بزيادة 106.6 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3994.17 جنيه، بزيادة 40.27 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد والأسمنت اسعار مواد البناء سعر طن الحديد سعر طن الاسمنت ارتفاع سعر الحديد ارتفاع سعر الأسمنت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هندي وزيرًا للاتصالات.. "النواب" يستقبل كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل
أخبار مصر

هندي وزيرًا للاتصالات.. "النواب" يستقبل كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل
هل تدخل حسام حسن لإلغاء الدوري؟.. إعلامي يوضح
رياضة محلية

هل تدخل حسام حسن لإلغاء الدوري؟.. إعلامي يوضح
حاصر الأهالي منزله.. السجن 3 سنوات لمتهم بتقييد طفلة وهتك عرضها بأبوزنيمة
أخبار المحافظات

حاصر الأهالي منزله.. السجن 3 سنوات لمتهم بتقييد طفلة وهتك عرضها بأبوزنيمة
بعد فيديو البلوجر المسيء للتمريض.. غلق عيادات دار الأطباء التخصصي -تفاصيل
أخبار مصر

بعد فيديو البلوجر المسيء للتمريض.. غلق عيادات دار الأطباء التخصصي -تفاصيل
ابنة هند رستم: والدتي كانت دائمة التردد على مسجد السيدة نفيسة
زووم

ابنة هند رستم: والدتي كانت دائمة التردد على مسجد السيدة نفيسة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تمنع إقامة حفل "جزيرة إبستين" داخل ملهى ليلي بوسط القاهرة
الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة