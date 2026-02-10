إعلان

السودان يستأنف رحلات قطار عطبرة – الخرطوم

كتب : مصراوي

10:51 ص 10/02/2026

هيئة السكة الحديد في السودان

د ب أ

أكد المدير العام لهيئة السكة الحديد في السودان، المهندس المستشار موسى القوم الجهدي، أن تدشين رحلات قطار عطبرة – الخرطوم، وبالعكس، والذي انطلق اليوم الثلاثاء من مدينة عطبرة، يمثل "مؤشراً لبداية مرحلة التعافي الاقتصادي، وخطوة مهمة نحو تحريك عجلة الإنتاج المحلي وتقليل تكلفة نقل البضائع والمواطنين".

ونقلت وكالة السودان للأنباء ( سونا) اليوم عن الجهدي قوله إن تحديد سعر تذكرة الرحلة بين عطبرة والخرطوم بمبلغ 30 ألف جنيه يأتي في إطار تشجيع المواطنين على الاستفادة من خدمات السكة الحديد في التنقل بين المدن، باعتبارها وسيلة نقل آمنة واقتصادية.

وأضاف أنه منذ استئناف ما عُرف برحلات "قطار العودة"، خضع القطار لمراجعات فنية وصيانة شاملة، بعد أن واجه بعض المشكلات نتيجة التشغيل المتواصل في رحلات عطبرة – بورتسودان، ثم عطبرة – الخرطوم.

وأشار إلى أن القطار أصبح الآن جاهزاً للانطلاق وتسيير رحلات اعتيادية ابتداءً من صباح اليوم، عند الساعة الثامنة والنصف، على أن تعود الرحلة من الخرطوم إلى عطبرة بعد غدٍ الخميس ، مؤكداً أن الرحلات ستتواصل بصورة منتظمة عبر إدارة التشغيل.

وأعرب الجهدي عن سعادته بتقديم هذه الخدمة للركاب، مبيناً أن القطار في أفضل حالاته من حيث التكييف والمقاعد المريحة والخدمات المصاحبة، مع الالتزام بتسيير الرحلات بالتناوب بين الخرطوم وعطبرة لضمان جودة الخدمة.

وثمّن جهود العاملين والجهات كافة التي أسهمت في عودة القطار إلى الخدمة، مشيراً إلى أن تشغيل الخط سيعود تدريجياً إلى مستوياته السابقة، في إطار خطة لإعادة تنشيط النقل بالسكك الحديدية وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

ويشهد السودان صراعا منذ أبريل عام 2023 بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع للاستيلاء على السلطة دمر البلاد وتسبب في سقوط قرابة 40 ألف قتيل ونزوح أكثر من 12 مليون شخص - نحو 30٪ من السكان - داخليا وخارجيا وانتشار المجاعة ، بحسب منظمة الصحة العالمية.

