مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

مايوركا

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

روما

الدوري السعودي

الرياض

- -
17:15

النصر

الدوري السعودي

الهلال

- -
19:30

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"بعد الفوز على المصري".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

11:11 م 01/02/2026 تعديل في 11:14 م
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (43) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (44) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (15) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (19) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (16) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (24) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (22) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (26) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (29) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (23) (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك والمصري (25) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا هاما على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بالكونفدرالية.

ويتواجد الفارس الأبيض، في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كل من: "زيسكو الزامبي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمصري البورسعيدي".

ورفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط، إلى 8 في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، فيما توقف رصيد المصري عند 7 نقاط في المركز الثاني.

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية كالتالي:

1- الزمالك، 4 مباريات، 8 نقاط

2- المصري البورسعيدي، 4 مباريات، 7 نقاط

3- كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، 4 مباريات، 7 نقاط

4- زيسكو الزامبي، 4 مباريات، دون أي رصيد من النقاط

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري في الكونفدرالية

ملخص مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك والمصري كأس الكونفدرالية ترتيب مجموعة الزمالك الزمالك ضد المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة الدخان: فيليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"
اقتصاد

شعبة الدخان: فيليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"
غرام تذبح طفليها وتحاول الانتحار انتقاما من زوجها.. تفاصيل جريمة مرعبة
حوادث وقضايا

غرام تذبح طفليها وتحاول الانتحار انتقاما من زوجها.. تفاصيل جريمة مرعبة
بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز
قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
علاقات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"