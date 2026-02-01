"بعد الفوز على المصري".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري في الكونفدرالية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا هاما على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بالكونفدرالية.

ويتواجد الفارس الأبيض، في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كل من: "زيسكو الزامبي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمصري البورسعيدي".

ورفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط، إلى 8 في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، فيما توقف رصيد المصري عند 7 نقاط في المركز الثاني.

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية كالتالي:

1- الزمالك، 4 مباريات، 8 نقاط

2- المصري البورسعيدي، 4 مباريات، 7 نقاط

3- كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، 4 مباريات، 7 نقاط

4- زيسكو الزامبي، 4 مباريات، دون أي رصيد من النقاط

