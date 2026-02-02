رئيس الوزراء الهندي يظهر 33 مرة في ملفات إبستين.. ما القصة؟

كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من أبرز الأسماء المذكورة في ملفات رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان بإدارة شبكة دعارة تستهدف الفتيات القاصرات، والتي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية بموجب "قانون شفافية ملفات إبستين".

وبحسب موقع وزارة العدل الأمريكية، فإن اسم رئيس الوزراء الهندي ذكر 33 مرة في عدد من الملفات، حيث كان "مودي" يطلب خلالها النصيحة من إبستين لتحسين اقتصاد بلاده، كما طلب منه التوسط لدى المسؤولين الأمريكيين من أجل تحسين العلاقات الهندية-الأمريكية.

وخلال الرسائل المتبادلة بين الطرفين، والتي بدأت في 23 يونيو 2014، نصح إبستين رئيس الوزراء الهندي مودي بزيارة إسرائيل من أجل تحسين العلاقات الأمريكية-الهندية.

وبالفعل، بعد 3 أعوام من الرسائل المتبادلة، وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مطار بن غوريون، مدشنا بذلك أول زيارة على الإطلاق لرئيس دولة هندي في منصبه إلى إسرائيل، حيث استقبله رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وورد اسم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد ذلك ضمن ملفات إبستين في العديد من الموضوعات، لكنها ليست لها علاقة بالتهم الموجهة لرجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين بشأن الجرائم الجنسية.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، على رسالة بريد إلكتروني من ملفات إبستين والتي تتضمن إشارات تتعلق برئيس الوزراء الهندي، موضحًا أن هناك إشارة تتضمن رئيس الوزراء الهندي وزيارته إلى إسرائيل في يوليو 2017، نفيا كل التلميحات التخمينات المبتذلة والمتداولة باي شئ أخرى.

وكانت زيارة مودي إلى إسرائيل في يوليو 2017 هي الأولى لرئيس وزراء هندي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين الهند وإسرائيل عام 1992.

ونشرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من ملفات قضية رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين المُدان بجرائم جنسية، كما تم تحميل ثلاث مجموعات بيانات جديدة تتعلق بقضيته على موقع وزارة العدل الأمريكية، بموجب قانون الشفافية.

ووفقًا للوزارة، نُشرت ثلاثة ملايين صفحة و180 ألف صورة وألفا مقطع فيديو، وقد أوضح نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، أن مقاطع الفيديو، التي يبلغ عددها ألفي مقطع، والصور البالغ عددها 180 ألفًا، لم يلتقطها إبستين وحده.