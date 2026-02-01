مباريات الأمس
الكشف عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد بدوري الأبطال

كتب : مصراوي

11:42 م 01/02/2026
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد الزامبي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ويلاقي نادي بيراميدز نظيره ريفرز يونايتد الزامبي، يوم الأحد المقبل الموافق 8 فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم التونسي محرز المالكي، يعاونه كلا من، أيمن إسماعيل مساعد أول وأحمد ضحوي مساعد ثانٍ.

وجاء طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد كالتالي:

حكم ساحة: محرز المالكي

حكم مساعد أول: أيمن إسماعيل

حكم مساعد ثانٍ: أحمد ضحوي

حكم رابع: نضال بن لطيف

كما قام الاتحاد الأفريقي بتعيين بكاري جامي مراقبا للمباراة، رونالد دانون مراقبا لأداء الحكام في المباراة.

فيديو أهداف مانشستر سيتي و توتنهام في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على نهضة بركان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

