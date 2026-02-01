مباريات الأمس
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري في الكونفدرالية

كتب : مصراوي

11:04 م 01/02/2026
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز اليوم على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في بطولة الكونفدرالية.

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 8 في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، فيما توقف رصيد المصري عند 7 نقاط في المركز الثاني.

ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كل من: "زيسكو الزامبي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمصري البورسعيدي".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره كهرباء الإسماعيلية يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وتقام مباراة نادي الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية، يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

الزمالك والمصري كأس الكونفدرالية الأفريقية مباراة الزمالك والمصري موعد مباراة الزمالك المقبلة

