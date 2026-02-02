إعلان

إسرائيل تحذر أمريكا من خداع إيران وتحدد 3 شروط لأي صفقة مع طهران

كتب : مصراوي

12:53 ص 02/02/2026

إسرائيل تحذر أمريكا من خداع إيران

وكالات
نقلت القناة 12 العبرية، عن مصادر إسرائيلية، أن تل أبيب حذّرت واشنطن من ممارسة طهران للخداع.
وأكدت المصادر الإسرائيلية أن تل أبيب وضعت ثلاثة شروط للتوصل إلى صفقة جيدة مع إيران.
وأشارت المصادر إلى أن شروط تل أبيب تتمثل في إنهاء البرنامج النووي، والبرنامج الصاروخي، ووقف دعم وكلاء إيران في الشرق الأوسط.
وكان أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، محادثات مكثفة في الولايات المتحدة، مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في واشنطن، ضمن زيارة عمل.
وأكد مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز، الأحد، إن كبار الجنرالات في الولايات المتحدة وإسرائيل عقدوا محادثات في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الجمعة الماضية، وذلك في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

إسرائيل أمريكا إيران وأمريكا برنامج طهران النووي

