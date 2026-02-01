مباريات الأمس
ملخص الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالكونفدرالية

كتب : مصراوي

10:37 م 01/02/2026
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في اللقاء الذي يجمع بينهما في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الزمالك حاليا نظيره المصري البورسعيدي، على ستاد "السويس الجديد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز هدف الزمالك في الشوط الأول من المباراة، اللاعب حسام عبد المجيد في الدقيقة 24 من علامة الجزاء، قبل أن يحرز صلاح محسن هدف التعادل للمصري في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

ويتواجد الزمالك رفقة المصري البورسعيدي، في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بجانب كل من: "زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي".

وحال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، سيرفع المصري البورسعيدي رصيده من النقاط، إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، فيما سيرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك والمصري كأس الكونفدرالية الزمالك ضد المصري مباراة الزمالك والمصري

