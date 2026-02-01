ملخص الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري في الكونفدرالية

"بعد الفوز على المصري".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في اللقاء الذي يجمع بينهما في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الزمالك حاليا نظيره المصري البورسعيدي، على ستاد "السويس الجديد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز هدف الزمالك في الشوط الأول من المباراة، اللاعب حسام عبد المجيد في الدقيقة 24 من علامة الجزاء، قبل أن يحرز صلاح محسن هدف التعادل للمصري في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

ويتواجد الزمالك رفقة المصري البورسعيدي، في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بجانب كل من: "زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي".

وحال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، سيرفع المصري البورسعيدي رصيده من النقاط، إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، فيما سيرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب.