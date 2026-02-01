إعلان

الإسكان تكشف تفاصيل الهبوط الأرضي في محطة وقود بالتجمع

كتبت- داليا الظنيني:

09:31 م 01/02/2026

الهبوط الأرضي في محطة وقود بالتجمع

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الحادث المأساوي الذي شهدته القاهرة الجديدة ناتج عن أخطاء في عمليات حفر الأساسات، مُشيرًا إلى أن قطعة أرض مجاورة لمحطة الوقود حصلت على ترخيص بناء وحدث الحادث نتيجة عمليات الحفر.

وقال خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إن الحادث نتج عن أخطاء خلال حفر الأساسات ترتب عليها انهيار جزء من مباني محطة الوقود المجاورة.

وأضاف أن قطعة الأرض محل البناء حصلت على ترخيصها منذ العام الماضي 2023، وكان من ضمن شروط الترخيص التعهد بالحفاظ على منشآت الجوار، وتمت مراجعة جميع الأوراق من قِبل جهاز المدينة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المسؤولية المباشرة عن الحادث تقع على عاتق الشركة المنفذة للبناء وكذلك على الاستشاري الهندسي المُشرف على الأعمال، متابعا أن التحقيقات الفنية لا تزال جارية للوقوف على كافة التفاصيل الدقيقة للخطأ الهندسي الذي ارتكب.

وتابع أن الإجراءات النظامية تفرض ألا يتم إصدار أي رخصة بناء إلا بوجود استشاري مشرف معتمد من نقابة المهندسين، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء كان متبعًا في الرخصة الممنوحة، مما يضع المسؤولية الفنية على عاتق الاستشاري الذي تسلَّم الأعمال.

وأشار خطاب إلى أن هذا الحادث المؤسف لا علاقة له على الإطلاق بحادثة كسر ماسورة المياه التي وقعت في القاهرة الجديدة قبل أيام.

وشدد المتحدث باسم وزارة الإسكان على أن الجهات المعنية تواصل تحقيقاتها الفنية والقانونية الدقيقة لمعرفة كافة الملابسات، مؤكدًا أن القانون سيطال كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الحادث، سواء كانت الشركة المنفذة أو المكتب الاستشاري المُشرف.

هبوط أرضي التجمع هبوط محطة وقود الإسكان

